تعليم الوادى الجديد يقيم احتفالية كبرى لمدارس الخارجة الحاصلين على المركز الثانى في مسابقة أوائل الطلبة

شهد الدكتور جمال حسن محمد وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الأربعاء، احتفالية خاصة بختام مسابقة أوائل الطلبة والتي نظمتها إدارة الخارجة التعليمية لتكريم المدارس الفائزة بالمركز الثانى على مستوى المحافظة بمسابقة أوائل الطلبة، وذلك بمرافقة جمال آدم رئيس أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة ولفيف من قيادات التعليم وقيادات الحزب وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة ومديري المراحل "الإبتدائية والإعدادية والثانوية" بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة.

وتضمن الحفل فقرات فنية وشعرية هادفة نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية وإدارة الخارجة التعليمية بمشاركة مجموعة من الطلاب الموهوبين وسط إعجاب الحاضرين بأداء الطلاب وتميزهم في تقديم الفقرات .

وفى كلمته للحضور رحب الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل بجميع ضيوف الحفل متحدثا عن حرص الدولة المصرية على تطوير العملية التعليمية وياتى ضمن أولويات رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة التعليمية وإعداد جيل متميز من الطلاب المتفوقين والموهوبين بشتى المجالات فهم مستقبل مصر .



باعثا ببرقية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ وما تشهده المحافظة من إنجازات عديدة بكافة المجالات ومنها قطاع التعليم بفضل دعمهم الكامل ورعايتهم للنهوض بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة .

وتطرق بحديثه حول نجاح تنظيم مسابقة أوائل الطلبة التى جاءت بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وبهدف إثراء العملية التعليمية وتنمية روح الولاء لديهم واكتساب روح التنافس فيما بينهم مقدما التحية والتقدير لجميع القائمين على نجاح المسابقة من المخلصين الأوفياء، مقدما إمتنانه قيادات الحزب رئيسا وأعضاء وأمانة، مع خالص الشكر لإدارة الخارجة التعليمية والمدارس الفائزة على مستوى المحافظة متمنيا لهم التوفيق والسداد ومواصلة التفوق لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية والمميزة.

متمنيا لقطاع تعليم المحافظة التوفيق والسداد والظهور الدائم بالمظهر اللائق والمشرف كما نعهد دائما وما نشهده من إنجازات وتميز في ظل القيادة الرشيدة والواعية للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

وفي ختام الحفل، جرى تكريم جميع المدارس الفائزة ومنها مدرسة العبور الإبتدائية بإدارة الخارجة التعليمية ومدير المدرسة ومشرفى البرنامج، مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بالخارجة ومدير المدرسة ومشرفي البرنامج، ومدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة ومدير المدرسة ومشرفي البرنامج، مجموعة من الموجهين الأوائل بإدارة الخارجة التعليمية للمشاركة فى إنجاح العمل