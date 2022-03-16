الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: حالتا وفاة و127 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9023 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى تسجيل  127 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 749 ألفًا و171، كما لفتت إلى تسجيل 221 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 731 ألفًا و440 حالة.

وأشادت الصحف السعودية الصادرة بقرار السلطات فى المملكة برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، مع ضوابط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، وكذلك ما يتعلق بتأشيرات الزيارة بأنواعها، ورفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى عدد من الدول سبق تعليق الرحلات معها.

الوباء المملكة كورونا المستجد السعودية الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

تسعير الخبز الحر بيد «التموين».. والتطبيق لـ3 أشهر

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

«التموين»: توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في 1800 منفذ بالمحافظات

محافظ بورسعيد يتفقد معرض برنامج «إحلال سيارات الركاب»

10 سيارات إطفاء لإخماد نيران مصنع تنر وبويات بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

أساطين المجد في تفهيم ولي العهد

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

معاريف: شراء جزر يونانية لنقل الإسرائيليين إليها في الكوراث والحروب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست