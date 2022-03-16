السعودية: حالتا وفاة و127 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9023 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى تسجيل 127 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 749 ألفًا و171، كما لفتت إلى تسجيل 221 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 731 ألفًا و440 حالة.

وأشادت الصحف السعودية الصادرة بقرار السلطات فى المملكة برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، مع ضوابط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، وكذلك ما يتعلق بتأشيرات الزيارة بأنواعها، ورفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى عدد من الدول سبق تعليق الرحلات معها.