«أراب نيوز» تسلط الضوء على افتتاح مصر المرحلة الأولى من «ممشى أهل مصر»

سلطت صحيفة «أراب نيوز» الضوء على افتتاح مصر الجمعة المقبلة المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر" الممتد من كوبري إمبابة بالجيزة بالقاهرة إلى كوبري 15 مايو بالقاهرة.



وأشارت، إلى أن الافتتاح سوف يضم العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، بما في ذلك ماراثون للجري وحفلات موسيقية وألعاب نارية تقام لأول مرة، احتفالا بتدشين المرحلة الأولى من "ممشى أهل مصر"، على أن تستمر فعاليات الافتتاح لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة 18 مارس، وسوف تبدأ باحتفالية كبيرة يحييها نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.



وأضافت، أن المرحلة الأولى من "ممشى أهل مصر" يمتد من كوبري إمبابة بالجيزة حتى كوبري 15 مايو بطول 1.8 كم، فيما سيتم إنشاء الممر بطول 4.7 كيلومترات على مستويين: ممر سفلي وممر علوي، متابعة: «يشمل المشروع 19 مبنى من بينها خمسة مطاعم وخمسة كافيتريات و62 محل تجاري، بالإضافة إلى مسرح في الهواء الطلق تبلغ مساحته 434 مترًا مربعًا يمكن أن يضم 1240 شخصًا، كما سيتم إنشاء ثلاث كراجات لاستيعاب حتى 180 سيارة في المراحل الأخرى من المشروع».



ويعد "ممشى أهل مصر" أضخم مشروع سياحي مفتوح على كورنيش النيل، ومتنفسا للمواطنين ومتنزها عالميا، تم البدء في تشييده في سبتمبر 2019 على طول كورنيش النيل الذي يقطع أحياء القاهرة الكوبرى، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه.



ويضم الممشى الكثير من المطاعم والكافيهات المحلية والعالمية، كما يضم الكثير من محلات التجارية التى تخدم المواطن المصرى وتوفر للسائح خبرة التنزه على ضفاف النيل.



ويقع "مشروع ممشى أهل مصر" على مسار نهر النيل في القاهرة الكبرى، ويَمكن الوصول من وإلى المشروع من خلال العديد من الكباري على النيل: كوبري 15 مايو، 6 أكتوبر، قصر النيل، إمبابة، تحيا مصر، وكوبري الساحل.