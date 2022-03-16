مصدر: حادث اقتحام توك توك لصفوف المصلين بالشرقية لم يسفر عن إصابات

أفاد مصدر بديوان عام محافظة الشرقية، بأن الفيديو الذى تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن اقتحام توك توك لصفوف المصلين، بدائرة مركز بلبيس، لم يسفر عن وقوع إصابات أو حالات وفاة.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور" أن الإصابات كانت طفيفة وتم تداركها، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل بين مديرية الصحة بالشرقية وأقسام الشرطة والحماية المدنية، لسرعة تدارك مصابى الحوادث فى جميع مدن ومراكز المحافظة.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قد تداولوا مقطع فيديو يوضح اقتحام توك توك لصفوف المصلين، المتواجدين بمحيط مسجد امير الجيوش، ببلبيس، أثناء خطبة الجمعة الماضية، فيما انقلب التوك توك عقب صدمه للمصلين.