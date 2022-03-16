الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أطفال «بن راشد» لذوي الهمم يشاهدون أم كلثوم في زيارة الجناح المصري (صور)

ام كلثوم
ام كلثوم

استقبل الجناح المصري في إكسبو مجموعة من أصحاب الهمم في زيارة للجناح وتعريفهم بالتاريخ المصري ومشاهدة لوحات أم كلثوم، وذلك بتنظيم من مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي بالتعاون والتنسيق الكامل من الإدارة إكسبو 2020 والسفارة والقنصلية المصرية، وذلك من أجل إطلاق رسالة حب وامتنان تحت شعار “من أصحاب الهمم إلى قيادة القمم”.

جاء ذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دبي، بحضور سعادة أشرف حمدي وزير مفوض مسؤول جناح جمهورية مصر العربية في اكسبو 2020 ومريم عثمان مديرة مركز بن راشد وأسرة اكسبو وممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة بالدولة وممثلي أجنحة اكسبو 2020 والاجهزة الاعلامية فى الإمارات ومصر.

وقد نظم الجناح جولة للأطفال داخل الجناح تعرفوا فيها على تاريخ مصر القديم والحديث كما أقيم على هامش الزيارة معرض رسومات ولوحات فنية قام برسمها أصحاب الهمم تعبر عن رؤيتهم لمصر والإمارات وأيضا صور فوتوغرافيا قام بأخذها أصحاب الهمم أثناء إحدى زيارتهم إلى مصر، وعقب الجولة قام عدد من أصحاب الهمم بإرسال عدد من الرسائل إلى قيادة القمم تعبر عن امتنانهم وعرفناهم، وفي الختام قام مجموعة من أصحاب الهمم بتقديم رسالة عبر تقنية زووم معبرين فيها عن عميق شكرهم وتقديرهم.

وقبل مغادرة الحفل قام أطفال مركز راشد بإهداء بصمات وحروف إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وشاحا تاريخياً منقوشاً ببصمات أطفال مركز راشد للتاريخ الإنساني فحواه "لمسة وفاء من أصحاب الهمم بمركز راشد إلى مصر الغالية.. شكرا من الأعماق" كما قاموا بإرسال تغريدة للرئيس والشيوخ نصها "تحية من قلوب أصحاب الهمم بمركز راشد بدبي إلى قادة القمم في الإمارات ومصر بكم نسمو ونرتقي.. شكراً لكم".

وقالت مريم عثمان مدير مركز بن راشد إن هذه المبادرة شاهد على عصر رسالة السلام والمحبة والتعايش السلمي والتى تتبناها قيادات الإمارات ومصر فى أبهى صورة، وأن رسالة الحب من أطفال الإمارات ومصر من أصحاب الهمم بصمة تاريخية لا يمحوها الزمن وأن الأهداف الاستراتيجية لمبادرة من أصحاب الهمم فى مصر والإمارات إلى قيادة القمم تهدف المبادرة الى ثلاثة أهداف رئيسية واستراتيجية تتمثل فى:
1. لمسة وفاء من أصحاب الهمم فى الامارات ومصر الى قيادة البلدين حباً ووفاءً.
2. التأكيد على الدور الريادي الذي تقوم كل من الإمارات ومصر خدمةً لاصحاب الهمم .
3. رسالة مفتوحة للعالم أجمع فحواها الإمارات ومصر على خطى الإنسانية للارتقاء والسمو بأصحاب الهمم.

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جمهورية مصر العربية خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس عبد الفتاح السيس القنصلية المصرية تعايش الشيخ خليفة بن زايد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى

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فى فقه الأزمة

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