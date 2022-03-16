مايا مرسى: «إرادة السيسي» كلمة السر في التقدم المحرز بتمكين المرأة المصرية



شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر اليوم في اجتماع "مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين"، والتى تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجارى بنيويورك، وذلك على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

الدكتورة مايا مرسي

واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتوجية الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على جهود الأمم المتحدة بهيئاتها بتحقيق تكافؤ الفرص، واستعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 والتى تتسق مع رؤية مصر 2030، واضافت أن مصر اطلقت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محور أساسي فيها يتسقُ مع أهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030.

كما أشارت رئيسة وفد مصر إلى أن الحكومة المصرية تضم هيكلاً مركزيًا وآخرَ محليًّا يشملان 264 وحدةً لتعزيز تكافؤ الفرص وتمكينِ المرأةِ المصرية بـ27 محافظة، بالإضافة إلى "مرصد المرأة المصرية" الذي تم إنشاؤه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمر لآليات الرصد والتقييم.

اجتماع

وأكدت مرسى على أن إدماج منظور المساواه بين الجنسين في جميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية، مشيرة إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يعتبر منصة يشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين ودفع أجندة التمكين الاقتصدي للمرأة، حيث تتضمن الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين 6 محاور رئيسية ألا وهي التحول المؤسسي، وبناء القدرات، والتغيير في السلوك، وإقرار السياسات (مدونة قواعد السلوك، لوائح)، وإنشاء قاعدة بيانات، وتوفير الخدمات، بالإضافة إلي نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين والذي يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى مبادئ الموازنة المراعية لاحتياجات المرأة التي تطبقها مصر، وأكدت أن الدولة المصرية تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وذلك في ضوء توافر الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي العنصر الأساسي لتسريع تحقيق تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مصر.