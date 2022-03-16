الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسى: «إرادة السيسي» كلمة السر في التقدم المحرز بتمكين المرأة المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي


 شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر اليوم في اجتماع "مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين"، والتى تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجارى بنيويورك، وذلك على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة  CSW66، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش. 

الدكتورة مايا مرسي 

واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتوجية الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على جهود الأمم المتحدة بهيئاتها بتحقيق تكافؤ الفرص، واستعرضت جهود مصر في ملف  تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 والتى تتسق مع رؤية مصر 2030، واضافت أن مصر اطلقت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محور أساسي فيها يتسقُ مع أهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030. 

كما أشارت رئيسة وفد مصر إلى أن الحكومة المصرية تضم هيكلاً مركزيًا وآخرَ محليًّا يشملان 264 وحدةً لتعزيز تكافؤ الفرص وتمكينِ المرأةِ المصرية بـ27 محافظة، بالإضافة إلى "مرصد المرأة المصرية" الذي تم إنشاؤه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمر لآليات الرصد والتقييم.

اجتماع 

وأكدت مرسى على أن إدماج منظور المساواه بين الجنسين في جميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية، مشيرة إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يعتبر منصة يشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين ودفع أجندة التمكين الاقتصدي للمرأة، حيث تتضمن الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين 6 محاور رئيسية ألا وهي التحول المؤسسي، وبناء القدرات، والتغيير في السلوك، وإقرار السياسات (مدونة قواعد السلوك، لوائح)، وإنشاء قاعدة بيانات، وتوفير الخدمات، بالإضافة إلي نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين والذي يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى مبادئ الموازنة المراعية لاحتياجات المرأة التي تطبقها مصر، وأكدت أن الدولة المصرية تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وذلك في ضوء توافر الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي العنصر الأساسي لتسريع تحقيق تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مصر.

الدكتورة مايا مرسي 
الامم المتحدة رؤية مصر 2030 الحكومة المصرية المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة المصرية الإرادة السياسية تكافؤ الفرص المساواة بين الجنسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

«التموين»: توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في 1800 منفذ بالمحافظات

10 سيارات إطفاء لإخماد نيران مصنع تنر وبويات بكرداسة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

الحكومة: بدء إصدار جنيه من «الصلب المطلي»

ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال ٧٢ ساعة

صعود كبير لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. و«السوقي» يربح 11.7 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

أساطين المجد في تفهيم ولي العهد

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

معاريف: شراء جزر يونانية لنقل الإسرائيليين إليها في الكوراث والحروب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست