الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك ناصر: من حق الأسرة البديلة فتح حساب آيتام «أولادنا مستقبلنا»

بنك ناصر
بنك ناصر

قالمحمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك تحت رئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، يولي اهتماما  بالايتام  تحت حساب توفير "أولادنا مستقبلنا" الذي يعد الحساب الوحيد الذي لايتم احتساب أي مصاريف إدارية أو مصاريف دورية مثل باقي الحسابات الأخرى دعما للمسئولية المجتمعية، حيث يتم منح هذه الحسابات 5. 0% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي للميزانيه وفقا لنتائج اعمال البنك في نهاية كل سنة مالية، موضحا انه يحق فتح حساب الأيتام لكلا من الاسرة البديلة او كافة المؤسسات والدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى او الأفراد بحيث يكون البنك هو المفوض والأمين على حساب الطفل اليتيم  أو من خلال مؤسسات وجمعيات العمل المدنى مثل الكنيسة و الجمعيه الشرعية.

وأكد عشماوي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن بنك ناصر ينفرد بتقديم باقات من الشهادات الإدخاريه الاستثمارية متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء تم تقسيمها  تقسيما نوعيا طبقا لمعيار السن والنوع وطبيعة العمل وطبقا للإحتياج للدعم المجتمعي، حيث تم طرح شهادة "رد الجميل" للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن  باعلي عائد في السوق المصرفي12% سنويا او بعائد 11.25% شهريا لمدة 3 سنوات، هذا بالإضافة إلى طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا او 10.25% شهريا وتبدأ  قيمة الشهادة من1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصي 2 مليون جنيه.

وأوضح أن محفظة شهادة رد الجميل بلغت الآن 2 مليار و780مليون جنيه، كما يتيح البنك شهادت إدخارية بعوائد لأجل 3 سنوات بعائد 11.5% سنويا او بعائد 11% شهريا و في إطار استمرار البنك في دعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الصحية طرح البنك شهادة "إيد واحدة" للأطباء والصيادلة وكافة العاملين فى المجال الطبى بعائد 10.75% سنويا.

السوق المصرفي وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزير التضامن بنك ناصر رد الجميل الجمعية الشرعية بنك ناصر الاجتماعي

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فى فقه الأزمة

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