«العسومي» يدعو إلى إدراج الحق في بيئة صحية ضمن نصوص مواثيق حقوق الإنسان

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن إصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً في أكتوبر الماضي 2021، يعترف فيه بأن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة يعتبر حقاً من حقوق الإنسان، هو خطوة متقدمة في اتجاه ضمان هذا الحق، داعياً إلى البناء على هذا القرار الأممي المهم وإدراج الحق في بيئة سليمة وصحية ونظيفة ضمن المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار مشاركة رئيس البرلمان العربي كضيف شرف في الندوة التي نظمتها جامعة الدول العربية في معرض إكسبو 2020 بدبي، وذلك بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفال به في 16 مارس من كل عام.

وخلال كلمته في افتتاح أعمال هذه الندوة، أكد "العسومي" أن الحق في بيئة سليمة وثيق الصلة بالعديد من الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في التنمية، وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى.

وأوضح رئيس البرلمان العربي في كلمته أن قضية تغير المناخ، هي قضية عالمية تتجاوز حدود كافة الدول، ولا توجد دولة بمفردها أو مجموعة من الدول، مهما كانت إمكاناتها قادرة على أن تتعامل مع هذه القضية، بعيداً عن العمل الجماعي، الذي يعد السبيل الوحيد لحماية الإنسانية من تهديد كارثي لحقوق الملايين بل المليارات من البشر.

وأكد "العسومي" في كلمته أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لقضية الأمن المناخي، ولتعزيز العمل البرلماني الدولي بشأنها على كافة المستويات، وهو ما تجسد في دعوته إلى صياغة "خطة عمل برلمانية دولية" تدعم تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مشيراً أيضاً في هذا السياق إلى دعوة البرلمان العربي الدائمة إلى إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية المعنية بتغير المناخ، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً، يساهم في تقليل الفجوة بين الاتفاقيات الدولية المعنية بهذه القضية، والتشريعات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.