الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أول مرة.. القاضيات تشارك في مؤتمر «الاتحاد العربي للقضاء الإداري»

القاضيات
القاضيات

شاركت عدد من سيدات القضاء، لأول مرة فى المؤتمر الذى نظمه مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، والذى يكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.

ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في احدى فنادق القاهرة .

وقال المستشار حسام الدين ، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا» إن هذا الكيان العربي الكبير نجتمع معه اليوم في الوطن العزيز مصر تحت راية القضاء العربي الاداري، وهذا الكيان العربي يهدف إلى تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية العربية تدعيما للعمل القضائي المشترك.

وتابع: وتنبع وأهمية عمل هذا الاتحاد من أهمية القضاء الإداري ذاته، واليوم نجتمع لنقاش موضوعا وهو أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية في ظل إجراءات مواجهة كوفيد 19.

وبخصوص هذا المؤتمر أوضح أن الدول قامت بفرض قيود صارمة لمواجهة انتشار الفيروس، ووصلت احيانا إلى حظر كامل لبعض الوقت وفرض قيود على الأنشطة ذات الجماهيرية، وقد اجتهد القضاة في متابعة القرارات والقيود التي فرضتها الجهات الإدارية.

وختم رئيس مجلس الدولة حديثه قائلا: كل هذا سيتناوله المؤتمر من جانب علمي وجانب قضائي وتشريعي.

سيدات القضاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري الأحكام الإجراءات الاستثنائية وباء كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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