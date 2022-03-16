مجلس أعمال الطاقة النظيفة يُشارك في قمة الابتكار للسيارات الكهربائية

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 23 مارس

يشارك مجلس أعمال الطاقة النظيفة (CEBC)، في قمة المعرفة والابتكار للسيارات الكهربائية (EVIS)، وهو حدث هجين يدمج التقنيات ذات الصلة في حدث واحد، مما يسمح للحاضرين بالتواصل عبر سلاسل القيمة واستغلال الفرص الجديدة عند تقاطع تقنيات السيارات الكهربائية، وذلك في الفترة من 23 إلى 24 مارس الجاري.

يعد قطاع النقل أكثر القطاعات تلويثًا وأكثرها انبعاثًا للكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع تزايد مخاطر تغير المناخ والالتزامات الأخيرة والضغط العالمي للتصدي لتغير المناخ وتقليل انبعاثات الكربون، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن التزاماتها بخفض انبعاثات الكربون، وأعلنت الاقتصادات الكبرى أنها ستكون صفرًا بحلول عام 2050 مثل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وبحلول عام 2060 مثل الصين.

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطنًا لبعض الاقتصادات الأكثر إنتاجًا للنفط والتي ستتأثر عاجلاً أم آجلاً بتأثير تغير المناخ والتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. بدأت البلدان في جميع أنحاء المنطقة في النظر في الطرق المختلفة لإزالة الكربون من اقتصاداتها ويلعب النقل دورًا مركزيًا رئيسيًا في رحلة إزالة الكربون هذه. أعلنت كل من الإمارات والبحرين أنهما ستصلان إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 ، في حين أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحقيق هدف صافي الصفر بحلول عام 2060.

وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وتستضيف الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ضمن التزام المنطقة بانتقال الطاقة.

و تلعب كهربة قطاع النقل دورًا رئيسيًا في تحول الطاقة، ولجميع أصحاب المصلحة دور رئيسي يلعبونه، بما في ذلك صناع السياسات والقطاع الخاص والأفراد.

ستغطي هذه الندوة عبر الإنترنت كهربة النقل في سياق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، والفرص التي سيوفرها ذلك لجميع أصحاب المصلحة ، والتحديات المطروحة في جميع أنحاء المنطقة، كل هذا يظهر التزام المنطقة بتحويل الطاقة.