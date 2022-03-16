إندونيسيا تدعو صندوق النقد الدولي إلى إقامة صندوق للأزمات الصحية العالمية

تدعو إندونيسيا صندوق النقد الدولي إلى إقامة صندوق للأزمات الصحية العالمية وإلى تولي دور إعداد الموارد المالية للطوارئ الصحية العالمية المقبلة.

وقال وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي صادقين، في ندوة الخبراء خلال قمة أعمال رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) التي نقلتها خدمة بلومبرج لايف، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي يمكن أن يمدد تفويضه لما هو أكثر من الاستجابة للأزمات الاقتصادية والنقدية إلى التصدي للتحديات في تمويل تدابير الصحة الدولية.

يدعو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى مزيد من المساواة في البنية التحتية الصحية العالمية بوصفها إحدى أولوياتها الرئيسية فيما تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين العام الجاري.

وهذا يشمل جعل الدول تنسق بروتوكولات الصحة وتوزيع القدرة البحثية والتصنيعية للمنتجات الطبية.

وقال صادقين "المال ليس كافيا.. نحن بحاجة أيضا إلى إرساء آلية، حيث يمكن لكل دولة الوصول للإجراءات الطبية المضادة وليس فقط اللقاحات، ولكن أيضا التشخيص والعلاج".

وفي سياق متصل، جدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، دعوته لجميع المواطنين؛ للحفاظ على الهدوء والانضباط في تنفيذ البروتوكولات الصحية الحكومية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

وقال ويدودو- عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "إنه يحث الناس عمومًا على تقليل أنشطتهم غير الضرورية في خضم النمو المتسارع لحالات متغير (أوميكرون) من فيروس كورونا في إندونيسيا"، وفقًا لوكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية.

وأضاف: "أدعو الناس إلى التزام الهدوء والانضباط في تنفيذ البروتوكولات الصحية وتقليل أنشطتهم غير الضرورية.. الزيادة في حالات الإصابة بـ(كوفيد- 19) اليومية في إندونيسيا وصلت تقريبًا إلى ذروتها في يوليو 2021، كما كان متوقعًا".

وأشار إلى أن (أوميكرون) أكثر قابلية للانتقال لكن معدل وفيات العدوى به أقل حدة من مثيله في (دلتا)، بينما حث الإندونيسيين غير الملقحين على التطعيم على الفور، مضيفًا: "هناك حاجة أيضًا إلى اللقاحات المعززة للأشخاص المؤهلين الذين يتم تطعيمهم بالكامل".