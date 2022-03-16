مصرع أربعيني أسفل عجلات سيارة ربع نقل في سوهاج

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة عامل توفى دهسًا أسفل عجلات سيارة ربع نقل؛ إثر اصطدامها بدراجة نارية كان يستقلها على الطريق الزراعي الغربي، بمركز المراغة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، ووجود حالة وفاة، بدائرة المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.