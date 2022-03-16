الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الهرم

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنطقة الهرم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما خاطبت مصلحة الطب الشرعى؛ لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليه؛ لاستكمال التحقيقات.

وأصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكابه الجريمة، وأجرى معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها، بعدما اعترف أمام جهات التحقيق بجريمته، وتبين من خلالها أن خلافات مالية بين المتهم والمجنى عليه، دفعت الأول لإطلاق النار على صديقه، بعدها فكر فى طريقة لإخفاء الجثة حتى لايفتضح أمره، فقرر تقطيعها لعدة أجزاء بعدها فشل فى نقلها من الشقة التى شهدت الجريمة، فتركه وفر هاربًا.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته داخل شقة بالهرم، حيث تبين أن خلاف على مبلغ مالي أدي لإطلاق المتهم النار على المجني عليه، ثم قطع جثته، وبضبطه اعترف بقتل الضحية، وأرشد عن سلاح الجريمة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، بالعثور على جثة مقطعة داخل شقة سكنية، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الجثة تم تقطيعها لأشلاء، وأن الضحية طالب كان يدرس بإحدى الجامعات بروسيا، وأنه عاد إلى مصر وأقام بشقة مستأجرة بصحبة صديقه المتهم.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أن القتيل كان يضايقه بسبب ترك خطيبته، بالإضافة إلى حدوث خلاف بينهما على مبلغ مالي حصل عليه ورفض إعادته له.

وقال المتهم إنه أطلق النار على المجني عليه، ثم قرر التخلص من الجثة بتقطيعها، إلا أنه فشل في نقلها، فغادر الشقة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الجريمة، والسلاح المستخدم في تقطيع الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة جنوب الجيزة قتل معاينة تصويرية خلافات مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

10 سيارات إطفاء لإخماد نيران مصنع تنر وبويات بكرداسة

القاهرة تفتتح 10 معارض وتخصص خطا ساخنا لمواجهة تلاعب التجار

ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال ٧٢ ساعة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

كم قلبا فطر بغيابك؟.. «القباج» تنعى أنيسة حسونة بكلمات مؤثرة

نيفين جامع: الوزارة أعدت قائمة بـ83 فرصة استثمارية لتصنيع منتجات محلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

سفير فلسطين بالقاهرة يستقبل وفدًا حقوقيًا برئاسة أمين عام اتحاد المحامين العرب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست