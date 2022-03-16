حبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنطقة الهرم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما خاطبت مصلحة الطب الشرعى؛ لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليه؛ لاستكمال التحقيقات.

وأصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكابه الجريمة، وأجرى معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها، بعدما اعترف أمام جهات التحقيق بجريمته، وتبين من خلالها أن خلافات مالية بين المتهم والمجنى عليه، دفعت الأول لإطلاق النار على صديقه، بعدها فكر فى طريقة لإخفاء الجثة حتى لايفتضح أمره، فقرر تقطيعها لعدة أجزاء بعدها فشل فى نقلها من الشقة التى شهدت الجريمة، فتركه وفر هاربًا.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته داخل شقة بالهرم، حيث تبين أن خلاف على مبلغ مالي أدي لإطلاق المتهم النار على المجني عليه، ثم قطع جثته، وبضبطه اعترف بقتل الضحية، وأرشد عن سلاح الجريمة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، بالعثور على جثة مقطعة داخل شقة سكنية، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الجثة تم تقطيعها لأشلاء، وأن الضحية طالب كان يدرس بإحدى الجامعات بروسيا، وأنه عاد إلى مصر وأقام بشقة مستأجرة بصحبة صديقه المتهم.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أن القتيل كان يضايقه بسبب ترك خطيبته، بالإضافة إلى حدوث خلاف بينهما على مبلغ مالي حصل عليه ورفض إعادته له.

وقال المتهم إنه أطلق النار على المجني عليه، ثم قرر التخلص من الجثة بتقطيعها، إلا أنه فشل في نقلها، فغادر الشقة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الجريمة، والسلاح المستخدم في تقطيع الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.