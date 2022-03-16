اليوم.. العدل الدولية تصدر حكمها بحق روسيا حول غزوها لأوكرانيا

تصدر اليوم الأربعاء، محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، حكما بحق روسيا بشأن الدعوى القضائية المرفوعة ضد روسيا من قبل أوكرانيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، تزامنا مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الثالث.

وتتهم أوكرانيا روسيا في الدعوى القضائية، انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، مطالبة بوضع نهاية فورية لأعمال القتال وإثبات أنه لا يوجد أي مبرر قانوني للغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي هذا فيما بدأ وزراء دفاع الناتو في الوصول إلى قمة حلف الناتو في بروكسل المقامة اليوم الأربعاء، حيث يأتي الاجتماع لبحث إرسال المزيد من القوات لشرق أوروبا.

وكان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قد صرح من قبل بأن التحالف العسكري المؤلف من 30 دولة بصدد تغيير وضعيته الأمنية في أوروبا بشكل جذري في المستقبل ردا على الحرب الروسية بأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ: إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتكاملها العسكري مع بيلاروسيا، "يخلقان واقعا أمنيا جديدا في القارة الأوروبية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة ضبط وضعيتنا العسكرية من أجل هذا الواقع الجديد".

يأتي هذا فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد طلبت 10 مليارات دولار أخرى للمساعدة في حماية أوكرانيا من الهجوم الروسي، ضمن محادثات الميزانية الجارية بالفعل.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، في منشور المدونة، إن الأموال مطلوبة بشكل عاجل، وسيكون تقديم 10 مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدًا سريعًا لمبلغ 1.4 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021، وهو انعكاس للأزمة الناجمة عن الهجوم الروسي الذي بدأ الشهر الماضي.