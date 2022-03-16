وزيرة البيئة: اليابان شريك مهم في دعم مشروعات البيئة ودعم العمل المناخي

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي في ملفي الحد من مخلفات البلاستيك ومشروعات المناخ، في إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأثنت وزيرة البيئة على التعاون المصري الياباني الممتد في مجالات البيئة، ودور الجانب الياباني في تقديم الدعم الفني لوزارة البيئة منذ بدايتها، مرحبةً ببحث سبل التعاون الثنائي في مجال الحد من مخلفات البلاستيك خاصة في المناطق البحرية، في ظل اهتمام مصر وجهودها في مواجهة هذا التحدي، خاصة مع إصدار اول قانون لإدارة المخلفات في مصر عام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية منذ أسابيع قليلة، وتضمنه لإجراءات منظمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأحد تطبيقاتها في شرم الشيخ بعد إعلان السيد رئيس مجلس الوزراء لتحولها لمدينة خضراء بالتوازي مع استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى في مجالات النقل الكهربي وإدارة المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة والسياحة الخضراء في الفنادق ومراكز الغوص، إلى جانب إعلان شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في يونيو القادم، وذلك بعد الحدث الوطني الهام لإطلاق الحوار الوطني للمناخ في نهاية مارس، بهدف إشراك المواطنين في عملية مواجهة آثار تغير المناخ، مما يتيح الفرصة للمجتمع المحلي للمدينة لاختيار البدائل المناسبة لتلك الأكياس.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، ناقشت وزيرة البيئة مع السفير الياباني إمكانية دعم تنفيذ الحزمة الأولى لمشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، في مجالات الطاقة المتجددة، و المحاصيل الزراعية القادرة على التكيف والمواجهة، وإدارة المناطق الساحلية بحلول قائمة على الطبيعة، ومحطات توليد المياه بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى النقل الكهربي.