جريمة «شهر العسل».. قرار من النيابة ضد المتهم في واقعة «عروس القليوبية»

أمرت نيابة قليوب بالقليوبية، بحبس "م . س "، 28 سنة، نجار مسلح، لاتهامه بقتل زوجته "س . ع "، 15 سنة، في شهر العسل بقرية بلقس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطبيب الشرعي للمتوفاة، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، وإحالته للطب الشرعي لفحصه.

شيع المئات من أبناء قرية بلقس والقرى المجاورة لها بدائرة مركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية، جثمان عروس قليوب القاصر، التي لقيت مصرعها على يد زوجها "محمد س ع"، 28 سنة، نجار مسلح، حيث ردد الجميع عبارات الوداع للمجنى عليها، مطالبين الجهات المختصة بالقصاص العادل من المتهم لما ارتكبه من جرم واضح وبشع بحق المجنى عليها.