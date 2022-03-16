الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ليلة زفاف والبيت القديم..عروض مسرحية بمهرجان «نوادي المسرح»

مهرجان نوادي المسرح
مهرجان نوادي المسرح

فى إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة دكتورة إيناس عبد الدايم بالفنون المسرحية ودعم المواهب الشابة تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم عروضها ضمن مهرجان نوادى المسرح الإقليمي الذي تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي على مسرح الجيزة الثقافي التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

شهد المسرح عرضين مسرحيين تابعين لفرع ثقافة القاهرة، العرض الأول "ليلة زفاف" تأليف أحمد سمير، وإخراج عبد الرحمن محمد، بطولة أمير أنور، كريم عبد المنعم، سلمي عادل، رحاب أحمد، حسين إبراهيم، ديكور حامد الزناتى، موسيقى آية أسامة، ساعد في الإخراج عبد المعز عبد العزيز، حسين إبراهيم، باسل سلام، هبة طارق.

 وتدور أحداثه حول عريس  يتجسد له شخص في هيئة سيدة عجوز مما يشعره بالذعر والخوف وتتوالى الأحداث.

أما العرض الثاني لمسرحية 'البيت القديم" إعداد وإخراج مي عبد الرازق، بطولة حسن محمد، رمزي مجدى، عماد صابر، أحمد الدسوقي، محمد جمال، كنزي طارق، شروق ربيع، عبد الرحمن محمد، زياد سامح، حنين سعيد، أنس عبد الرؤوف، عماد عصام موسيقى أسماء عوض، مخرج مساعد سيد المصري، فاطمة زين، مخرج منفذ سامح صبري.

وتدور أحداث العرض حول انهيار منزل قديم فوق سكانه ومحاولة الخروج منه. 

جاء ذلك بحضور لجنة المشاهدة المكونة من كلا من د. محمد الشافعى، مهندس وائل عبد الله، حمدي حسين.

مهرجان نوادي المسرح
مهرجان نوادي المسرح
الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة مهرجان نوادي المسرح الفنان أحمد الشافعي مسرح الجيزة الثقافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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