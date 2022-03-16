مسلسلات رمضان 2022.. طرح بوسترات جديدة لأبطال «ملف سرى» (صور)

طرحت شركة مجموعة فنون مصر، بوسترات منفردة جديدة لنخبة من أبطال مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة، تمهيدًا لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2022.

الفنان القدير محسن محيي الدين

وحرصت الجهة المنتجة، على طرح بوستر خاص بكل فنان منفرد بالشخصية التى يظهر بها في العمل، حيث تم عمل بوسترات لكل من الفنانين مادلين طبر، ومحسن محيي الدين، وكارولين عزمي، ومهند حسني، وعمر زكريا، ونور محمود، ونبيل عيسى.

كارولين عزمى

نبيل عيسى

نور محمود

مهند حسني

عمر زكريا

يأتى ذلك استكمالًا لسلسة البوسترات الدعائية التي تم طرحها خلال الأيام القليلة الماضية للنجم هاني سلامة، ومجموعة كبيرة من النجوم المشاركين، في مقدمتهم محمد محمود عبد العزيز، ماجد المصري، عاىشة بن أحمد، دينا، وإيهاب فهمي، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي، إدوارد.

بوسترات جماعية وبرومو جديد

وفي سياق متصل، تشويقًا للجمهور، من المقرر أن تطرح الجهة المنتجة، خلال الأيام القليلة القادمة، عددًا كبير من البوسترات الجماعية، إضافة إلى البوسترات المنفردة والبروموهات الدعائية، وذلك بعد طرح برومو من كواليس المسلسل.

وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاقه عبر الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، وتخطى أكثر من 10 ملايين مشاهد، كما تصدر النجم هاني سلامة واسم المسلسل محرك البحث "جوجل" لمعرفة تفاصيل وموعد عرض المسلسل.

ويسجل «ملف سري» التعاون الثاني المشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، خاصة بعد نجاح مسلسل «نقل عام» الذي عرض مؤخرًا حصريًا على شبكة قنوات "ON".

أحداث مسلسل «ملف سري»

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التشويقية الأكشن الرومانسي، ويقدم 3 أشكال في عمل واحد، ويرصد حال البلاد في حقبة زمنية مختلفة وتحديدًا فى عام 2013، والتجاوزات الكثيرة التي كانت تحدث فيها، مقارنة بالوضع الحالي، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج فنون مصر بالتنسيق مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.