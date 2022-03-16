السيطرة على تسريب فى ماسورة غاز طبيعى ببورسعيد

انبعثت رائحة غاز طبيعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشكل كثيف من إحدى العمارات السكنية بمنطقة السيدة زينب نطاق حي المناخ ببورسعيد، حتى شعر بها الأهالي وتسببت في حالة من الذعر.

وتلقت الحماية المدنية ببورسعيد بلاغًا من السكان بانبعاث رائحة غاز طبيعي بشكل كثيف، وعلى الفور تم الدفع بفريق بقيادة هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من الوصول إلى موقع البلاغ بعد دقائق.

ووصل الفريق ورائحة الغاز تنبعث بشكل كبير، وعلى الفور تم تحديد مصدرها وتبين أنها ناتجة عن كسر في ماسورة بوصة ونصف، والمسئولة عن توصيل الغاز من المأخذ الرئيسي للعقار السكني.

وتمكن العاملون بشركة الغاز الطبيعي من فصل الغاز عن العمارة السكنية، وبدء التعامل مع الكسر، وتنفيذ أعمال الإصلاح، وذلك حتى يمكن ضح الغاز مرة أخرى للمنازل في أسرع وقت.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة التحقيق.