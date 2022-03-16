افتتاح معرض "دوامة" للفنانة آية مصطفي و "مع حبي" لــ نيفين فرغلي

تفتتح في الثالثة من بعد عصر اليوم الأربعاء، بجاليري أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، فعاليات معرضين، المعرض الأول للفنانة آية مصطفي ويقام تحت عنوان "دوامة"، وذلك بالدور الأول من الجاليري، أما المعرض الثاني فيقام بعنوان "مع حبي"، للفنانة الدكتورة نيفين فرغلي، ويستمر المعرضين حتي الخامس من شهر أبريل القادم.

ــ إطلالة علي عالم الفنانة آية مصطفي التشكيلي

والفنانة التشكيلية "آية مصطفى"، والتي تعرض لوحاتها بعنوان "دوامة"، فقد درست التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وتخرجت في عام ٢٠ ٢٠. بدأت حياتها الفنية كرسامة ومصورة وتوسعت تجاربها لتشمل فن القصص المصورة وفن الديجيتال.

أعمال الفنانة آية مصطفي مستوحاة بشكل أساسي من فن البوب في جوهره وألوانه وتصوير البيئة المحيطة بها من مشاهد منزلية وتأملات في تعبيرات الوجوه المختلفة التي تعكسها من خلال فن رسم البورتريه.

عُرضت أعمالها في قاعات عرض ومؤسسات فنية مختلفة في جميع أنحاء القاهرة منها جاليري سوما وموشن وتام. شاركت مرتين في مسابقة مؤسسة فاروق حسني عام ٢٠٢١ وحصلت على ميدالية فضية وللمرة الثانية في عام ٢٠ ٢٠.

ــ وافتتاح معرض للنحت للفنانة دكتورة نيفين فرغلي

أما الفنانة الدكتورة نيفين فرغلي والتي تشارك في معرضها "مع حبي"، فهي فنانة تشكيلية مصرية تخرجت في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1997، وحصلت على درجة الماجستير في عام 2001 ثم درجة الدكتوراه عام 2007 من جامعة حلوان، وحاليًا تعمل كأستاذ تشكيل في الفراغ بنفس الكلية.

أعمال الفنانة نيفين فرغلي، هي عبارة عن منحوتات لشخصيات وحيوانات وأجسام ذات حركة ميكانيكية يغلب على أسلوبها الفني البساطة والتلقائية مع لمسة جمالية مميزة ووعي فني شديد بالخامة المستخدمة.

تتنوع أحجام المنحوتات التي تقدمها نيفين فرغلي في الحجم بين الصغير الذي يحتوي على العديد من الأجزاء الدقيقة المعقدة، وبين المنحوتات الكبيرة والتركيبات المعدنية المتداخلة بأحجام تقارب الحجم الطبيعي للإنسان، سواء كان هذا الحجم أو ذاك؛ فإنك ترى مهارة فنية وتقنية في جميع أعمالها.

شاركت نيفين فرغلي في العديد من المعارض في مصر وخارجها؛ بما في ذلك بينالي بكين عامي 2017، 2019 وبينالي فينيسيا عام 2010.

