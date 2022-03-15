السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست

طلب أناتولي فيكتوروف سفير روسيا لدى إسرائيل، عقد لقاء عاجل مع رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي.

وجاء في طلب السفير الروسي أن يعقد لقاء عاجلًا، غدًا الأربعاء، مع رئيس الكنيست في أعقاب الإعلان عن تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام البرلمان الإسرائيلي، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقال الموقع الإسرائيلي إن لقاء السفير الروسي يبدو للاحتجاج على نية الرئيس الأوكراني إلقاء خطاب في الكنيست، خلال الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني، خطابا، أمام الكنيست الإسرائيلي، الأحد المقبل، للحديث عن العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد كييف، ومطالبته بتقديم الدعم لبلاده.