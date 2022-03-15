محافظ دمياط تتابع أعمال رصف شارع «مصطفى مشرفة»

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفة “الترعة الشرقاوية”.

وتابعت “عوض” أعمال وضع الطبقة الرابطة ببعض قطاعات الطريق، والتى جاءت بعد إنتهاء فترة الأمطار، تمهيدًا لاستكمال عملية الرصف بالأسفلت، وذلك بالتوازي مع عمليات تطوير الجزيرة الوسطى.

وشددت محافظ دمياط على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع، نظرًا لأهمية هذا المحور الذي يربط بين مناطق مختلفة بالمدينة، و الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية خلال عملية التنفيذ.