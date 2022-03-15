استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا فى العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

رصدت وزارة الصحة الإيطالية 180 حالة وفاة، و85 ألفا و288 إصابة خلال الـ24 ساعة المنصرمة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 157 ألفا و177 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 13 مليونا و489 ألفا و319 إصابة.

وسجلت إستونيا 2706 إصابات ووفاة 8 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 534 ألفا و788 مصابا والوفيات إلى 2367 حالة.

وسجلت إندونيسيا 14 ألفا و408 إصابات ووفاة 308 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و914 ألفا و532 مصابا والوفيات إلى 152 ألفا و745 حالة.

وسجلت اليابان 35 ألفا و846 إصابة ووفاة 108 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و808 آلاف و242 مصابا والوفيات إلى 26 ألفا و262 حالة.

وسجلت فنلندا 6110 إصابات ووفاة شخصين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 767 ألفا و220 مصابا والوفيات إلى 2719 حالة.

وسجلت نيوزيلندا 21 ألفا و657 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 399 ألفا و342 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 102 حالة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و223 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و130 ألفا و129 إصابة مؤكدة، كما سجلت 117 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 139 ألفا و180 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 175 ألفا و480 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 6 ملايين و552 ألفا و918 إصابة مؤكدة، كما سجلت 68 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 41 ألفا و477 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و949 ألفا و942 إصابة. ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، أي حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفا 112 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بور ثوم ألو/ البنغالية.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 790 ألفًا و962 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 9 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 9 آلاف و627 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /ترند/ الأذرية. وتعافى على مدار أمس 243 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 779 ألفا و828 شخصا.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و74 ألفا و706 إصابات. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 15 ألفا و373 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية، خلال آخر 24 ساعة، 722 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 147 ألفا و409 إصابات. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 643 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية. وخرج من المستشفيات على مدار أمس، 110 أشخاص بعد تعافيهم من الفيروس التاجي.

وفي سويسرا، أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة، تسجيل 29 ألفا و26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و156 ألفا و380 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إلى 13 ألفا و425 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بليك/ السويسرية.

وفي بروناي، سجلت وزارة الصحة 2278 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 114 ألفا و371 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، أربع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 170 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /ذا ستار/ الماليزية. وتعافى على مدار أمس 5 آلاف و420 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 83 ألفا و761 شخصا.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 26 ألفا و536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و658 ألفا و296 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 26 ألفا و686 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /كاثيميريني/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 3294 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 353 ألفا وحالتين. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 904 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2415 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك الإصابات إلى مليون و945 ألفا و142 إصابة، كما سجلت 15 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و619 حالة وفاة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 8 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 16 ألفًا و415 إصابة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 620 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و77 ألفًا و966 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8503 حالة.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 15 ألفًا و851 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 964 ألفًا و329 إصابة في حين سجلت 6 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 1159 وفاة على مستوى البلاد.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 83 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 977 ألفًا و970 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 11 ألفًأ و950 حالة على مستوى البلاد نظرا لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 4854 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و 794 ألفًا و81 إصابة، بينما سجلت 69 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 64 ألفًا و450 حالة على مستوى البلاد.

وأعلنت سلطات الصحة الهولندية تسجيل 12 حالة وفاة، و52 ألفا و948 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في نذرلاند إلى 21 ألفا و725 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 7 ملايين و266 ألفا و972 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة في تشيلي بوفاة 34 شخص، وإصابة 8 آلاف و716 آخرين؛ ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هناك 44 ألفا و39 حالة، وإجمالي الإصابات 3 ملايين و323 ألفا و324 إصابة.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و204 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5647 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية ألف و461 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و696 ألفًا و823 حالة، بينما سجلت حالة وفاة واحدة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 99 ألفًا و727 حالة.