الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

8 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الدولي الساحلي

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولى الساحلى

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة وقع مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الدولي الساحلي الرابط بين محافظتي بورسعيد ودمياط.

وتلقي غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة بورسعيد، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من"إبراهيم الشحات أحمد إبراهيم ويبلغ من العمر 29 عامًا من محافظة الدقهلية، والسباعي محمد السباعي عطية 34 عامًا من الدقهلية، ويعملان بمصنع الواتكس والمصابين حالتهم مستقرة، وتم حجزهما بمستشفى السلام الدولي.

كما استقبل مستشفى المبرة مصابين هما “محمد السعيد محمد عجينة 37 عامًا من الدقهلية، ومحمد رجب صالح الباز 31 سنة”، واستقبل مستشفي الزهور 4 مصابين، حلمي عوض المنياوي 58 سنة، والسيد رياض السيد 37 عامًا، ومحمد السعيد محمد حسين 45 عامًا، وأيمن طه خليفة محمد 51 سنة، جميعهم من محافظة الدقهلية.

فحص اصابة الطوارئ مستشفى انقلاب سيارة سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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