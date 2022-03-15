إحالة المتهمين باختطاف فتاة والاعتداء عليها لمفتى الجمهورية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة إحالة أوراق 3 عمال، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشّرعي فيها، لاتهامهم بخطف فتاة تحت تهديد السلاح وهتك عرضها بمنزل مهجور وسرقة الهاتف الخاص بها، وحددت جلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم، في القضية رقم 18305 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 3828 لسنة 2021 كلى جنوب بنها.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين وجميعهم مقيمون دائرة مركز شرطة قليوب، خطفوا المجني عليها بطريق الإكراه، بأن استوقفها المتهمون أثناء سيرها بالطريق العام مستقلي دراجة بخارية "توك توك"، قيادة المتهم الثالث، وأشهر الأول سلاحًا أبيض "موسى"، في وجهها مهددًا إياها باصطحابها بالمركبة إلى منزل مهجور.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين لم يطلقوا سراحها حتى تمكنوا من تنفيذ عدة جرائم بالمجني عليها بأن هتكوا عرضها بالقوة وتحت تهديد السلاح، ثم قاموا بتصوير مقطع فيديو مصور لها على هاتف أحدهم المحمول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحدثوا بها عدة إصابات بجسدها، واستولوا على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها وقاموا بتكسيره، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "موسى وعصا خشبية".