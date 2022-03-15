ندوة لتدريب فنى القوارض استعدادًا لحصاد المحاصيل الشتوية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، ندوة تنشيطية لتدريب فنى القوارض والاستعدادات القادمة لحملة ما بعد حصاد المحاصيل الشتوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، لحماية الإنتاج الزراعي من مخاطرها الاقتصادية وتهديدها للمحاصيل الزراعية.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن الندوة شملت شرح مفصل لاستخدام مبيدات القوارض في البيوت والمخازن والحقول وكيفية تنفيذ حملة ناجحة، طبقا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة والاستعدادات القادمة لحمله ما بعد حصاد المحاصيل الشتوية، وان الخطة تعتمد على رفع المعاناة عن المزارعين من الخسائر التي تسببها الفئران للمحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها لمقاومة الفئران عقب حصاد المحاصيل الشتوية بكافة أنحاء المحافظة.

وأضاف غربية، جرى وضع خطة مستقبلية لمتابعة الكثافة العددية للفئران والخسائر التي تسببها للمحاصيل المختلفة مع توفير المبيدات بأنواعها حسب الاحتياج، مع الاستمرار في أعمال الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة من خلال متابعة حالة الكثافة العددية والخسائر في المحاصيل.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، على الاستمرار في عمليات التدريب والتوعية المستمرة في مكافحة القوارض، والعمل على القضاء على الفئران بالوسائل الميكانيكية والكيماوية بقدر الإمكان، ومراعاة أن تكون المحافظة على البيئة عاملا أساسياً في هذا المجال، مع المحافظة على التوازن بين الفئران وأعدائها الطبيعية الموجودة بالحقول، مؤكداً على أهمية دور المزارع في مقاومة الفئران، والتدريب المستمر والتوعية للجهاز الفني، مع حصر مناطق بؤر الإصابة بالقوارض دورياً وتحديدها خاصة عقب حصاد المحاصيل الشتوية استعدادا للمحاصيل الصيفية، جاء ذلك بحضور المهندس رمضان القبلاوى، مدير الإدارة، المهندسة قدريه ابو ليله، مسؤولة القوارض بالإدارة.