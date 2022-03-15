الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب الغردقة للمفتى لإبداء الرأى فى إعدامهم

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهمين بقتل شاب الغردقة لفضيلة المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم.

تعود تفاصيل القضية للعام الماضي، عندما ورد بلاغ لمدير أمن البحر الأحمر آنذاك، يفيد بالعثور على جثة بمنطقة جبلية قريبة من منطقة النجدة السكنية شمال الغردقة، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء خالد عبدالهادى مدير مباحث المديرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف تفاصيل الحادث والقبض على الجناة.

وعقب تكثيف التحريات تبين أن الجثة لشاب يدعى "م . ع" يبلغ من العمر 18 عاما متغيب منذ فترة، وتم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام بعد معاينة النيابة، وتم استخراج تصريح الدفن وتسليمه لأسرته.

وكثف رجال مباحث مديرية أمن البحر الأحمر من جهودهم وتوصلت التحريات للمتهمين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب 19 سنة، صديق المجنى عليه، وآخر 20 سنة، فتم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني.

وتبين أنهما تخلصا من المجنى عليه بسبب خلافات بين المتهم الثانى والمجنى عليه، لاقتراض المتهم أموالا من المجنى عليه ورفض ردها، فقام المتهم الثانى بإيهام المجني عليه بعثوره على كمية من مخدر الحشيش وإخفائها بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، وطلب منه الذهاب معه لإعطائه نصيبه منها نظير المبلغ المالى، واصطحبه لمكان العثور، ولدى وصولهما طلب المتهم الثانى من المجنى عليه الحفر بذات المكان لاستخراج المواد المخدرة، وأثناء ذلك قام المتهم بخنقه فأودى بحياته، واستوليا على هاتفين كانا بحوزة المجنى عليه، وفرا هاربين.

تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما، وإحالتها لمحكمة الجنايات، وتم صدور حكم اليوم إحالته أوراقهم لمفتي الجمهورية.

محكمة جنايات البحر الاحمر إحالة أوراق المتهمين قتل شاب الغردقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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