بنظام حق الانتفاع.. طرح 465 مقبرة بقيمة بـ112 ألف جنيه للواحدة

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح 465 مقبرة جاهزة للاستلام للمسلمين بمساحة تصل لـ40 مترا للمقبرة الواحدة لقاطني مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة والشيخ زايد ومحافظة الجيزة «أحياء وضواحي» بنظام حق الانتفاع.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إن قيمة حق الانتفاع للمقبرة الواحدة تبلغ «112830 ألف جنيه»، ويتم إضافة «5000 آلاف جنيه» كوديعة صيانة، فضلًا عن إضافة نسبة 50%؜ من قيمة الإنتفاع لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحي).

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه يتم سداد مبلغ 40000 ألف جنيه لقاطني مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر أكتوبر الجديدة والشيخ زايد، بينما يتم سداد 60000 ألف جنيه لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحى)، موضحًا أنه يتم دفع دفعة حجز وذلك مع تقديم استمارة الحجز، ويتم سداد باقي قيمة المقبرة، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء وكذا مبلغ (5000 ألف جنيه)، كوديعة صيانه يتم سدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وقبل الاستلام.

وأضاف، أنه سيتم التخصص بالقرعه العلنية اليدوية الذين تطبق عليهم شروط، لافتا إلى أنه يشترط في المتقديم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا مواطن مصري الجنسية وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وأن يكون من قاطني مدن (6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة ومدينة الشيخ زايد ومحافظة الجيزة) وضواحيها.

وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، نظير سداد مبلغ «200 جنيه» مائتى جنيه، لافتا إلى أنه يتم تقديم إستمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة الواردة بكراسة الشروط لطرح لحجر المقبرة خلال الفترة من 3 أبريل حتي يوم 27 أبريل 2022 المقبل.

وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ألا يكون المتقدم قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، الزوجة، الأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين.