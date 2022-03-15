الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم بالوادى الجديد يدعم طالبًا من ذوى الهمم فى مشروعه لصناعة الفوانيس

الطالب احمد هالد
الطالب احمد هالد من ذوي الهمم

استقبل الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، الطالب أحمد خالد من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة .

وخلال اللقاء عرض الطالب أحمد مشروعه فى صناعة زينة وفانوس شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال مجموعة من خلال إعادة تدوير لمجموعة من الخامات البسيطة احتفالا بقرب حلول الشهر الكريم. 

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة دعمه الكامل للطالب ولمشروعه، والذى جاء نتيجة لتعاون كافة الجهود فى تقديم الأفضل دائما لطلابنا من ذوى الهمم وإكتشاف مواهبهم وصقلها، وفاجأ الطالب أحمد، الدكتور جمال، بإهدائه فانوس رمضان، من باكورة انتاجه صنعتها انامله بشكل أثار إعجاب الحضور.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير للطالب أحمد كأحد النماذج المشرفة لطلابنا من ذوى الهمم، مثمنا مجهودات جميع القائمين على دعم الطالب وظهوره مشروعه إلى النور.

وفي نفس السياق أعلن الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فوز الطالب يوسف عربى يوسف بمدرسة موط الثانوية الصناعية بإدارة الداخلة التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة معرض مصر للعلوم والهندسة (Esef) بمجال (الفيزياء والطاقة). 

تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ودعمه المتواصل لقطاع التعليم وتشجيعه طلاب المحافظة.

ونجح الطالب ومن أول مرة فى تقديم مشروع (منشأة آمنة من الحرائق) ضمن حفل التصفيات الذى جرى تنفيذه فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بالجيزة لاعلان نتائج المشروعات الفائزة.
وجرى تكريم الطالب خلال الحفل ومنسق عام المعرض المحلى بميدالية ودرع التميز .

وتعد مسابقة آيسف هي مسابقة دولية للعلوم والهندسة "Intel "ISEF International Science and Engineering Fair"، وتهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا بحثيا منها الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع، وهى  أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لإدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية وجميع  القائمين والمشاركين فى إنجاح  العمل، مهنئا إدارة الداخلة التعليمية والطالب يوسف وأسرته الكريمة متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد. 

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وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد صناعة زينة وفانوس شهر رمضان المبارك احتفالا وإكتشاف مواهبهم ذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

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