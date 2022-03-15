«سيليا» تربك مطارات جزر إسبانيا

أكدت صحيفة «إكسبرس» البريطانية أن جزر الكناري الوجهة السياحية الشهيرة تواجه تحذيرات جوية من ظروف البحر المعاكسة بسبب العاصفة سيليا، التي تنشطها وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (AEMET) ويؤثر التحذير على فويرتيفنتورا ولانزاروت ولا بالما وإل هييرو وشمال تينيريفي وغران كناريا.

وأشارت إلى أن العاصفة أربكت حركة الطيران في الجزر الإسبانية، حيث أثر الطقس المتطرف على العديد من الرحلات الجوية في المنطقة.

وتابعت أن هبوب الرياح القوية التي سجلت في الساعات الأخيرة أجبرت على تحويل ثلاث رحلات وإلغاء رحلتين أخريين، كما كان هناك أيضًا تأخيرات في العمليات في مطارات مختلفة في جزر الكناري.

وأضافت أن المطار الأكثر تضررًا هو تينيريفي نورث حاليًا، حيث تم تحويل رحلتين من فويرتيفنتورا ومدريد في وقت سابق إلى تينيريفي الجنوبية.

وأشارت إلى أنه في تينيريفي، تم الإبلاغ عن قوة الرياح، حيث تصل إلى 34 كم / ساعة من الشمال الشرقي مع هبوب أقوى، كما اضطرت طائرة متجهة إلى لا بالما إلى العودة إلى مطار جران كناريا، مما تسبب في إلغاء الرحلة على المسار العكسي.

كما تم إلغاء رحلة من لا بالما إلى تينيريفي الشمالية، فيما حذرت AEMET من استمرار هطول أمطار ورياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في جزر الكناري اليوم، ومن المتوقع أيضًا حدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار وسقوط أمطار في بعض الأحيان.

وأكدت الصحيفة أن هذه الفوضى سببها العاصفة سيليا، ومن المتوقع أن تؤثر على جزر الكناري، وستؤثر سيليا على مناطق مختلفة من شبه الجزيرة وجزر البليار وجزر الكناري مع هطول أمطار غزيرة، أحيانًا مع الطين والرياح القوية والبحار الهائجة، من المتوقع أن تتأثر جزر الكناري اليوم وغدًا بأحوال البحر السيئة في البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت أن بعض الجزر صدر لها تحذير أحمر من خطر الفيضانات مع توقع محتمل لسقوط 120 لترا من الأمطار لكل متر مربع في ساعة واحدة، حيث يحذر AEMET من أنه مع التنبيه الأحمر، تكون مخاطر الأرصاد الجوية شديدة مع ظواهر غير عادية ذات كثافة استثنائية ومع مستوى عالٍ جدًا من المخاطر، كما يشير التنبيه البرتقالي، الذي تم إصداره لكتالونيا، إلى وجود مخاطر جوية كبرى مع درجة معينة من المخاطر على السكان.