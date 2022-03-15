محافظ الجيزة يتفد الأسواق والمجمعات للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة

يواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع وبأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين.



وجه المحافظ خلال جولته بتكثيف لضبط المخالفين في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين والعمل علي توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة



واطمئن خلال الجولة على توافر السلع الأساسية والتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة علي المواطنين، موجها بضرورة توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية ومخفضة وزيادة المعروض اولا بأول للتخفيف عن كاهل المواطن مع دعم المجمعات الدوري بالسلع الاكثر تداولا.



واستمع لعدد من المواطنين للاطمئنان على قوائم الأسعار ومدي توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة مؤكداً لهم ان الدولة حريصه علي توفير كافه احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال اي ممارسات احتكارية .



ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بمواصلة شن الحملات الرقابية بشكل يومى على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت للتصدى لأى تلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .





رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، المهندس طلعت حسن مدير مديرية التموين ورؤساء أحياء العجوزة وشمال الجيزة.

