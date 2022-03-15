الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضحية الـ«5 جنيهات».. قرار من النيابة بشأن جثة «عروس القليوبية»

سكين
سكين

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة عروس قتلها زوجها عقب 20 يومًا من الزواج؛ بسبب التشاجر حول مصروفات البيت في مركز قليوب، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس وبها عدة طعنات في الظهر، وجرى إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية.

وانتقلت قوة أمنية وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر ومتزوجة من أحد الأشخاص، وقامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها، وبعد زواجها بحوالى 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها وبين الزوج، فقام على إثر ذلك بطعنها بالسكين عدة طعنات وفر هاربًا.

وتبين أن المتهم تشاجر مع المجنى عليها عندما طلبت منه مبلغ 5 جنيهات لشراء بعض متطلبات المنزل إلا أنه رفض وتشاجر معها وطعنها بالسكين في ظهرها، كما أن المجنى عليها متزوجة يوم 25 فبراير من المتهم ولم يمر على زواجها قرابة 20 يومًا، دبت بينهما الخلافات، وتركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد، وعادت له مرة أخرى، وفي اليوم التالي تشاجر معها وطعنها حتى الموت.

 اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في القليوبية الزواج عروس التصريح بالدفن مركز قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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