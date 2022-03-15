الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال تقرير الصفة التشريحية في العثور على جثة سائق «توك توك» ببدر

جثة
جثة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الثلاثاء، استعجال تقرير الصفة التشريحية في واقعة العثور على جثة سائق توك توك في مدينة بدر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بالقرب من خط المترو الجديد بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب عمره 28 عاما، مقيم بكفر الشيخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة زينهم.

ويجري رجال المباحث التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة للوقوف على ملابساتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الصفة التشريحية العثور جثة سائق توك توك مدينة بدر نيابة القاهرة الجديدة الكلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الاختيار 3

جريمة «شهر العسل».. 5 جنيهات تُنهى حياة «عروس القليوبية» على يد زوجها

«تحول تدريجي الخميس».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

انطلاق معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات بتخفيضات تصل لـ30%

التراويح 30 دقيقة.. الأوقاف ترد على تساؤلات حول شهر رمضان

افتتاح مشروع الكورنيش السفلى والممشى السياحى على النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

عطل يصيب عددًا من المواقع الحكومية بإسرائيل واشتباه فى هجوم إلكترونى

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟