الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر في الهيروين بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل لاتجاره فى الهيروين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "سامح م ر"، عاطل، حاز وأحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا أبيض "مطواة" بغير مسوغ قانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "سامح م ر"، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي وهاتف محمول. 

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد شبرا الخيمة عاطل غرامة مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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