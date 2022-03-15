الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إقبال شديد فى أول أيام إطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» (صور)

مبادرة «كلنا واحد»
مبادرة «كلنا واحد»

تزايد إقبال المواطنين على أسواق مبادرة «كلنا واحد»، التي اطلقتها وزارة الداخلية؛ اليوم الثلاثاء، ولمدة 30 يومًا، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من «سلع غذائية وغير غذائية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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مبادرة «كلنا واحد»

وتشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى «خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف (أبوعلاء) – راديو طلعت – العربي للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للاستيراد والتصدير»، بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية.

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مبادرة «كلنا واحد»

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات؛ لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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مبادرة «كلنا واحد»

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين، لإنشاء سرادق رئيسي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، و11 سرادقا فرعيا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية، وبعض مستلزمات البيت المصري، خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح من 25% إلى 60%.

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مبادرة «كلنا واحد»

وتم كذلك إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%؛ وذلك خلال الدفع بـ25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتي لاتتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
مبادرة �كلنا واحد�
اقبال المواطنين وزارة الداخلية الاسواق شهر رمضان المبارك السلاسل التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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