غدا.. جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد بـ4 نقابات فرعية

تعقد النقابة العامة للمحامين، غدا الأربعاء، الموافق 16 مارس، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: «الجيزة ـ كفر الشيخ ـ المنيا ـ قنا».

ومن المقرر، عقد الجلسة بمقر النقابة العامة برمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

على جانب آخر، أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن العاملين بالنقابات الفرعية، يقضي بمنع التجديد لهم بعد الإحالة للمعاش.

وقرر عطية أنه لا يتم التجديد للعاملين بالنقابات الفرعية بعد إحالتهم للمعاش، وفي حالة رغبة النقابة الفرعية التابع لها العامل استمراره في العمل، تتعاقد معه إذا شاءت وتتحمل أجره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وكذلك لائحة شئون العاملين.

ونص القرار على الآتي:

أولًا: ـ لا يتم التجديد للعاملين بالنقابات الفرعية بعد إحالتهم للمعاش.

ثانيًا: ـ فى حالة رغبة النقابة الفرعية التابع لها العامل استمراره فى العمل- تتعاقد معه إذا شاءت وتتحمل أجره.

ثالثًا: ـ الأستاذ الأمين العام للتكرم بالإحاطة والمتابعة.

رابعًا: ـ تخطر إدارة شئون العاملين لمراعاة ذلك.

فيما خاطبت إدارة العلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية، رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، لإخطاره بفتح مركز لدعم الممولين فنيا وذلك لتقديم المساعدة والتسهيل على المحامين في تقديم إقراراتهم الضريبية، وذلك طوال أيام الأسبوع، بمقر نادي وزارة المالية، بكورنيش نيل العجوزة.

وجاء في الخطاب: نحيط سيادتكم علما بأن الدكتور معالي وزير المالية والأستاذ رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد وافق على فتح مركز لدعم الممولين فنيا في تقديم الإقرار الضريبي تحت إشراف مستشار رئيس المصلحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر نادى وزارة المالية، ويسعدنا مساعدة واستقبال السادة المحامين لتقديم الإقرار الضريبي طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا، بمقر نادى وزارة المالية، 79 كورنيش النيل العجوزة أمام السيرك القومي.