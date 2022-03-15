الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش العراقى يُحبط مخطط «داعش» لتنفيذ عمليات انتحارية فى رمضان

اللواء يحيى رسول
اللواء يحيى رسول

أعلن المتحدثة باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم، عن إحباط مُخطط لعصابات "داعش" لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان.

وذكر بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أنه ووفقًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين استخباري نوعي، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز اسايش كردستان - مديرية الاسايش العامة -السليمانية  مساعي عصابات "داعـش" الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان.

وأشار إلى إلقاء القبض على انتحاريين اثنين عراقيين، بالإضافة للناقل عراقي الجنسية داخل مُحافظة كركوك"، مبينًا أن “عملية إلقاء القبض تمت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود وإلى موقع التسليم في كركوك”.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمنية في العراق، مقتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش"، خلال عمليات متفرقة في عدة محافظات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، وفقاَ لمعلومات استخبارية، تمكنت قوة الشرطة من قتل أحد عناصر تنظيم داعش في عملية استباقية بمحافظة كركوك.

وأضافت أن "العملية نٌفذت بعد نصب كمين محكم للعنصر الداعشي ومحاصرته في منطقة جبال ماما ضمن قاطع عمليات كركوك، مبينة أن الإرهابي كانت بحوزته بندقيتين M16 وبندقية كلاشنكوف، وحزام ناسف، و9 مخازن بندقية مختلفة الأنواع، وملابس عسكرية. 

 

اللواء يحيى رسول المتحدثة باسم القائد العام للقوات المسلحة ا داعش عصابات إستخباري اسايش كردستان عملية إرهابية انتحارية

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