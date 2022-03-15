التصريح بدفن جثة عامل سقط من عبارة نيلية فى سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة عامل، سقط من عبارة نهرية في النيل، وتوفى غرقًا، في مركز البلينا، وتسليم الجثة لذويها.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ يفيد بوصول المدعو “أبوالحسن. ع. ا"، 40 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، للمستشفى المركزي، مصابًا بكسر في الحوض وخروج جزء من الأمعاء، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.



بالانتقال والفحص، وبسؤال شقيقه المدعو “عز الدين. ع. ا"، - 36 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء استقلال شقيقه المذكور العبارة المائية من مركز دار السلام مُتجهاً لمركز البلينا، وأثناء محاولته النزول منها قفزاً قبل توقفها، اختل توازنه وسقط بين العبارة والرصيف، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالحوض أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.