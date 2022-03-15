بعد 9 سنوات من الملاحقة.. «الجنائية الدولية» تتسلم مجرم حرب من تشاد

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تسلمها، من سلطات تشاد زعيم ميليشيا سابق من جمهورية إفريقيا الوسطى متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها، أن سلطات جمهورية تشاد سلمت ماكسيم جيفري إيلي موكوم غاواكا، إلى المحكمة الجنائية الدولية على أساس مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة في العاشر من ديسمبر 2018.

وأفادت المحكمة أن ماكسيم جيفري إيلي موكوم غاواكا، يشتبه بتورطه في جرائم ارتكبت عامي 2013 و2014 "في بانغي وغيرها من المواقع في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال البيان، إنه يشتبه بأن "غاواكا "أشرف عمدا على هجوم ضد السكان المدنيين وآخر ضد عناصر الإغاثة كما أنه جند مقاتلين لم تتجاوز أعمار بعضهم 15 عاما، إضافة إلى تهم أخرى.

- الصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى

ويذكر أن جمهورية أفريقيا الوسطى شهدت في 13 أبريل 2013، الصراع الداخلي عندما تسلمت حكومة الرئيس ميشيل جوتوديا مقاليد الحكم في البلاد.

و تمثل طرفا الصراع بالتحالف الحكومي السابق لجمهورية أفريقيا الوسطى المشكلة من جماعات سيليكا المقاتلة، المألّفة بصورة كبيرة من الأقلية المسلمة، مقابل تحالف أنتي بالاكا المسيحي بغالبه.

ويُعتبر الصراع جزءًا من الحرب الأهلية في أفريقيا الوسطى منذ العام 2012 حتى الآن، و عصفت بالبلاد فترة من الفوضى خلال الأيام الأولى من رئاستها شهدت انتقال المواطنين للسكن في أحياء تعرض أهلها للتهجير على أساس ديني، في الوقت الذي أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من مخاطر وقوع مذابح تواصلت هجمات تحالف ميليشيات أنتي بالاكا ضد المدنيين المسلمين.