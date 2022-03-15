الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تسريب شركات الاتصالات أرقام العملاء

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ظاهرة تسريب شركات الإتصالات تسريب أرقام تليفونات العملاء لشركات الدعاية والإعلان.

وقال أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى طلب الإحاطة، إنه للأسف الشديد أصبحت أرقام تليفونات العملاء مباحة لأي أحد، خصوصا من شركات الدعاية والإعلان، وموظفي التسويق في الشركات العقارية وغيرها.

وأشار حسين، إلى أن الأمر لا يتوقف عند الرسائل النصية أو المكالمات ولكن وصل الأمر أيضًا إلى المراسلات عبر تطبيقات واتس آب وغيرها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تسريب شركات الاتصالات أرقام تليفونات العملاء "جريمة" تتعارض مع القوانين التي أوجبت سرية كافة البيانات وفقا للعقد المبرم بين العمل والشركة.

وتابع النائب هشام حسين : الإشكالية لا تنتهي عند تسريب الأرقام واستخدامها في الدعاية ، ولكن وصل الأمر إلى محاولات البعض لاستغلال هذه الأرقام في النصب على المواطنين، في محاولة للحصول على الحسابات البنكية أو سرقة الحسابات كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها.

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وزارة الاتصالات والجهاز القومي للإتصالات، بتشديد الرقابة على الشركات، والتأكيد على منع تسريب بيانات العملاء، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

وشدد النائب، على الشركات التي تستخدم أرقام هواتف العملاء، ضرورة أن تكشف عن مصدر حصولها على هذه الأرقام  وأن تحصل على تصريح قبل مخاطبة المواطنين بأي صورة من الصور.

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