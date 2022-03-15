الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سائق «توك توك» قتله صديقه فى الإسكندرية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن سائق «توك توك»، ضربه صديقه بماسورة حديدية، في منطقة القصعي.

انهال سائق سيارة "تاكسي" ضربًا بماسورة حديدية على رأس سائق توك توك ما أدى إلى مصرعه، إثر مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور بشارع مصطفى كامل في منطقة القصعي بالإسكندرية.

ورد إخطار لقسم شرطة الرمل ثان من المستشفى الأميري الجامعي يفيد بوصول "على.أ.ال.أ"، 18 عاما، سائق توك توك، مصاب بجرحين رضيين بالوجه وفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الأنف، وتوفي.

وبسؤال والد المجني عليه، 46 عامًا، عامل، اتهم "علي.ك.م"، 36 عاماً، وشهرته "علي كار"، سائق تاكسي، مقيم بمنطقة القصعي، بالتعدي على نجله محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، تعدى خلالها الأول على الثاني بالضرب بماسورة حديدية محدثاً إصابته التي أدت لوفاته، بسبب أولوية المرور بشارع مصطفى كامل.

وتمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم والأداة المستخدمة، وتبين أنه سبق اتهامه في القضية رقم 1887/2020 جنايات القسم "سلاح ناري".

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، متهمًا المجني عليه بإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى مستخدمًا سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته.

تحرر المحضر رقم 2889 لسنة 2022 إداري ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة في الإسكندرية صديق ماسورة حديدية منطقة القصعي

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وائل لطفي

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