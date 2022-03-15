كوريا الجنوبية تسجل 293 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت كوريا الجنوبية، ارتفاع جديد للوفيات بفيروس كورونا بلغ 293 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، إن الاستجابة الطبية في البلاد لا تزال مستقرة بعد الجهود المبذولة لزيادة الموارد، مع تخصيص أكثر من 30 بالمائة، من وحدات العناية المركزة لعلاج مرضى كوفيد-19. لكن التوقعات تشير إلى احتمال ازدياد الضغط على النظام الصحي خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت إن “سيئول” تواجه ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة تفشي المتحور “أوميكرون” سريع العدوى.

وبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الأيام السبعة الماضية في كوريا الجنوبية حوالي 337000 حالة، بينها 362283 حالة اليوم الثلاثاء، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 80 ضعفا عن المستويات التي سجلت منتصف يناير، عندما ظهر أوميكرون باعتباره السلالة المهيمنة.

كما بلغ عدد مرضى الفيروس الذين يعانون من حالات خطيرة أو حرجة مستوى مرتفعا جديدا بلغ 1196 حالة.

على سياق آخر، توصلت دراسة أمريكية حديثة لعلاج جديد لعدوى فيروس كورونا يستند إلى مادة موجودة في خلايا الجلد تم تعديلها وراثيا.

وركز فريق من الباحثين في مركز “سيدرز سايناي” الطبي في الولايات المتحدة على مادة موجودة في خلايا الجلد يمكنها منع الإصابة بالعدوى وإصلاح الأنسجة التالفة، وفقاً لموقع “Study Finds” الأمريكي.

وأضاف الموقع أن العلاج الجديد يعتمد على مادة بيولوجية تم إنشاؤها بواسطة خلايا الجلد البشرية التي تم تعديلها وراثياً، وقد أظهرت المادة قدرتها على منع تكاثر الفيروس كما ساعدت في حماية خلايا الرئة المصابة بالفعل.

وعلى الرغم من أن الدراسة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أن النتائج التي توصلت لها حتى الآن تفتح الباب لعلاج جديد لعدوى كوفيد-19 في المستقبل المنظور.

وذكر الموقع أن العلاج الجديد قادر على منع تكاثر الفيروس مع حماية وإصلاح الأنسجة التالفة، وهو ما يمكن أن يكون مفيداً بالنظر إلى انتشار أعراض كورونا طويلة المدى.