التصريح بدفن جثة مواطن في تصادم بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة مواطن توفى في حادث تصادم سيارتين بمنطقة أبوعياد بطريق الزيتون.

كان لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين، بمنطقة أبوعياد بطريق الزيتون بمدينة أبوصوير فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين رقم "ط ل ن 7973"، وسيارة رقم "ط ص ب 6734"، بمنطقة أبوعياد بطريق الزيتون بمدينة أبوصوير فى الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص، وعقب الحادث دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.

وتنوعت إصاباتهم ما بين غيبوبة تامة ونزيف داخلى بالبطن والمخ واشتباه كسر بالعمود الفقرى والحوض وكدمات وسحجات وكسور مختلفة بالجسم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.