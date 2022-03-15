بسبب عدم التواجد بمواعيد العمل.. إحالة عاملين في مراكز الشباب بدمياط للتحقيق

قامت لجنة المتابعة من مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، بقيادة عاطف عبد الهادي مدير عام المديرية وعضوية كل من أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب وماهر المغربي مدير الشئون القانونية وأحمد هنداوي مدير إدارة التفتيش المالى وغادة الجابري مدير إدارة الشباب بمتابعة مفاجئة لمركز شباب مدينة كفر سعد والتوفيقية ونادى كفر سعد بإدارة كفر سعد لمتابعة الأنشطة وسير العمل بها، كما قامت اللجنة بمتابعة مراكز شباب السعيدية البحرية والإسماعيلية بقرى حياة كريمة.

قامت اللجنة بالاطلاع على السجلات والملفات الخاصة بالأنشطة، ومن خلال المتابعة تبين عدم وجود العاملين بالمراكز المذكورة مما أدى إلى اتخاذ قرار من المدير العام بتحويل العاملين بمركز شباب التوفيقية، ونادى كفر سعد للتحقيق للوقوف على أسباب التراخي في الانتظام بالعمل، وبمتابعة مركز شباب كفر سعد تبين وجود مدير مركز الشباب فقط وتمت مراجعة سجلات العضوية والتشطيب على العاملين غير المنتظمين.

وشدد على ضرورة الرقابة على أداء العاملين لتحقيق الانضباط وتحسين سير العمل وأكد على معاقبة كل من يتهاون ويقصر فى عمله، وعلى مكافأة من يعمل بكل جد وإخلاص واجتهاد.

الجدير بالذكر أن متابعة مدير المديرية التفقدية تحدث باستمرار بهدف متابعة كيفية سير العمل بالمراكز وإبداء الملاحظات وتلافي بعض السلبيات إن وجدت.

قام التوجيه العام للتربية الإجتماعية بتنفيذ مسابقة الملتقى الفكرى للمرحلتين الثانوية والإعدادية، وقد أسفرت النتيجة النهائية عن فوز عن المرحلة الثانوية.

الطالب سيف أحمد بهى الدين مدرسة أبو بكر الصديق إدارة دمياط الجديدة و الطالبة نورين عماد الدين فتوح مدرسة الخياطة الثانوية المشتركة. وعن المرحلة الإعدادية، الطالب محمد أحمد الغريب مدرسة كفر المنازلة الإعدادية المشتركة إدارة ميت أبو غالب والطالبة هاجر أشرف متيرد مدرسة السرو الإعدادية بنات إدارة السرو.

وكانت لجنة تقييم المسابقة برئاسة علاء ناشد الموجه العام للتربية الإجتماعية ومكونه من هالة فوزي سرحان ورابحة محمد السيد وغادة سلامة زعتر.