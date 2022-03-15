«القومي لدراسات السلامة المهنية»: تدريب 581 فردًا من خلال 27 برنامجاً

قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إن المركز قام بتدريب 581 متدربًا على مختلف برامج السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية والأزمات والكوارث والمخاطر الهندسية والكهربائية خلال فبراير الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 27 برنامج تدريبى داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية في مصر.

كما قام المركز بإعداد وتنفيذ 64 خدمة ميدانية خلال نفس الفترة وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية وقياس مستوي الضوضاء والفحوصات الطبية والحلول الهندسية.

وأكد أن ذلك يأتي استكمالًا للدور المتميز الذي يقوم به المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة القوي العاملة في تنفيذ رؤية مصر 2030 المستندة على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والمرتبطة ارتباطًا وثيقاً بالحفاظ على المقومات الصناعية وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن عن صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 64 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ25 عاملًا غير منتظم، وصرف 9425 جنيهًا رعاية صحية لـ38 عاملًا، فضلًا عن تسجيل 108 عمال جدد بالمنظومة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية عينت 427 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1688 من راغبي عمل منهم 14 "قادرون باختلاف"، فضلًا عن استخراج 608 شهادات قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقالت هناء عبدالفتاح مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 236 منشأة، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، فضلًا عن عمل 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة، وعقد 3 ندوات توعية للعمال، وفض إضراب عمالي، كما تلقت 36 شكوى عمالية، تمت تسوية 2 منها وديًا، وحفظ 10 شكاوى، وإحالة 7 شكاوى للقضاء، وتبقى 17 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.