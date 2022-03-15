الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يتعهد بتزويد كييف بالأسلحة وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين

بايدن
بايدن

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والموارد المالية والغذاء، وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين.

 

وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": سنتأكد من أن أوكرانيا لديها أسلحة دفاعية ضد القوة الروسية الغازية، وسنرسل الأموال والأغذية والمساعدات لإنقاذ حياة الأوكرانيين".

 

وأضاف: "نرحب باللاجئين الأوكرانيين بأذرع مفتوحة".

 

وعلى صعيد آخر ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،  إنهم مستمرون بالتعاون الحثيث مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لضمان تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أرضهم.

 

وقال البيت الأبيض: "هناك بحث إمكانية سفر الرئيس بايدن لأوروبا لمناقشة ملفي روسيا وأوكرانيا مع الحلفاء لكن لا تأكيد بعد"، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز.

 

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولى، أن حرب أوكرانيا قد تشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف فورى للأعمال القتالية فى أوكرانيا.

 

وفى وقت سابق من اليوم، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إن وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى ذات التعداد السكاني الكبير".
 

وأضاف بيسكوف - في تصريح - "بضمان أقصى قدر من أمان السكان المدنيين، فإن وزارة الدفاع لا تستبعد إمكانية السيطرة بشكل كامل على المناطق السكنية الكبيرة، والتي هي بالفعل تحت الحصار اليوم، مع استثناء المناطق المستخدمة من أجل الإجلاء الإنساني".. مؤكدا أن القوات المسلحة الروسية تستخدم أسلحة عالية الدقة متطورة، والتي تصيب فقط منشآت البنية التحتية العسكرية والمعلوماتية.
 

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى تعليمات في بداية العملية العسكرية في أوكرانيا بعدم اقتحام المدن، بما في ذلك مدينة كييف بسبب احتمال سقوط ضحايا من المدنيين.
 

وميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قائد مقاتلة هجومية روسية من طراز "سوخوي25" تمكن من التحكم والهبوط بسلام بعد إصابة طائرته بصاروخ من نظام الدفاع الجوي المحمول في أوكرانيا.

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وائل لطفي

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