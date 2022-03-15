أرقام كورونا بالجزائر: ٢٥ إصابة جديدة وحالتى وفاة خلال ٢٤ ساعة

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر انخفاضًا مع تسجيل حالتي وفاة، و٢٥ إصابة جديدة، فضلا عن تماثل ٢٣ مريضا للشفاء خلال ٢٤ ساعة.



وأوضحت "الصحة" الجزائرية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٤٥٧ حالة، من بينها ٢٥ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٧٣ شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٦٦ حالة، فيما يتواجد حاليا ٦ مرضى في العناية المركزة.



كما نوهت إلى أن ٣٥ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٣ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.