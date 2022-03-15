الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرة الهجرة: القيادة السياسية مهتمة بالمستقبل الدراسى للطلاب العائدين من أوكرانيا

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

 أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن القيادة السياسية مهتمة بالمستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.

وقالت نبيلة مكرم ـ خلال اتصال هاتفي مع القناة "الأولي" لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، إن وزارة الهجرة أطلقت استمارة على المنصة الإلكترونية لتسجيل بيانات الطلاب العائدين من أوكرانيا لتسكينهم في تخصصاتهم الدراسية بالجامعات المصرية، موضحة أن أكثر من 2000 طالب وطالبة قاموا بتسجيل بياناتهم على الاستمارة الإلكترونية، وأكثر من 1000 طالب لا يمتلكون أوراق ثبوت قيد في الجامعات التي كانوا يدرسون فيها بأوكرانيا.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي، أعلنت ضوابط معينة لالتحاق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بالجامعات المصرية، كما بدأت وزارة الهجرة في تلقى المستندات من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، مؤكدة على وجود تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التعليم العالي، بتواجد ممثل عن وزارة التعليم العالي.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن هناك فرصة لمدة ثلاثة شهور، للطلاب المصريين لجلب أوراق ثبوت القيد بالجامعات الأوكرانية، وسيتم إجراء اختبار تحديد مستوى للطلاب في تخصصات الطب البشري والصيدلة والهندسة.

أوكرانيا مصر الاعلام وزارة التعليم يوسف الحسيني التعليم العالي وزارة التعليم العالي

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