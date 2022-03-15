البنك الدولى يدعو الحكومة اللبنانية لإطلاق خطة التعافى الاقتصادى فى أسرع وقت

دعا مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار، الحكومة اللبنانية إلى إطلاق خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اسرع وقت ممكن، معتبرًا أن الوقت أصبح داهمًا.

وأضاف "كومار" -في تصريح له- أن هناك حاجة للتوصل إلى إطلاق خطة التعافي واعتماد خطة إصلاح للقطاع الكهربائي بشكل فوري دون تأخير، وذلك تمهيدًا للحصول على الدعم من المجتمع الدولي.

وأوضح البنك الدولي، أن له نحو 800 مليون دولار أمريكي يتم استخدامها في العديد من المشاريع في لبنان، موضحًا أن البنك طلب من الحكومة اللبنانية، أن تراجع وتعيد تخصيص هذه الموارد، حيث إن هناك مشاريع بدأت قبل الأزمة التي تمر بها البلاد ولم تعد أولية، واليوم مطلوب تحويل مخصصاتها لمشاريع أكثر أولوية للشعب اللبناني.

واعتبر أن الوضع اللبناني مؤلم والأزمة اللبنانية تصنف من بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم، حيث أن نصف الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر، كما أن التضخم وصل إلى مستويات مقلقة تؤثر على الفقراء، والتضخم الغذائي زاد نحو 400%، وأصبح من أكبر النفقات التي تتكبدها الأسرة.

وأكد أن الأزمات الحالية في العالم من شأنها أن تفاقم الأزمات لدى اللبنانيين، موضحًا أن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية "أمان" الممول من البنك الدولي والذي تم إطلاقه اليوم يتضمن تقديم المساعدة النقدية للعائلات الكثر فقرًا والمساعدات لنحو87 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18عامًا في المدارس، مشيرًا إلى أن هدف المشروع يهدف إلى بناء نظام شبكة أمان اجتماعية وطنية يسمح للبنان بأن يواجه الصدمات المستقبلية.