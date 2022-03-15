الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: رفض محاولة الطعن الخاص بـ«مؤسس موقع ويكيليكس» لعدم تسليمه لأمريكا

مؤسس موقع ويكيليكس
مؤسس موقع ويكيليكس

تعرض جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس" الشهير للتسريبات، لضربة كبيرة حيث رفض القضاء البريطاني السماح له باستئناف قرار محكمة سابق بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
 

وقالت أعلى محكمة في المملكة المتحدة، الإثنين، إن كبار القضاة رفضوا محاولة مؤسس موقع ويكيليكس للطعن في قرار المحكمة العليا لعام 2021 بتسليمه إلى الولايات المتحدة، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.


وقالت المحكمة العليا إن محاولة الطعن في القرار رُفضت لأن الطلب لم يثير "نقطة قانونية قابلة للجدل".
 

وعارض الفريق القانوني لأسانج في السابق، مع ذلك، أن أجزاء من استئنافه لم تنظر المحكمة العليا بعد.
 

وستنتقل القضية الآن إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لإتخاذ القرار النهائي بتسليمه إلى الولايات المتحدة أو رفضه.
 

ومؤسس ويكيليكس مطلوب في الولايات المتحدة حيث سيواجه محاكمة على الأقل 18 تهمة تتعلق بإصدار الموقع لوثائق حكومية.
 

ومن المفهوم أنه في حالة تسليمه قد يواجه عقوبة تصل إلى 175 عامًا.

قانون الولايات المتحدة المملكة المتحدة أمريكا بريطانيا ضرب وزيرة

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وائل لطفي

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